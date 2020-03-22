متحدث الصحة يحذر من التجمعات “حتى داخل المنزل” : خطرة جداً!

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شدد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة على أهمية التكاتف والتعاون بين الجميع لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الاستهتار والتساهل يتسببان في إهدار العديد من الأرواح”.
وأضاف المتحدث خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات كورونا إن “التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة”. واستكمل ” يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء”، مشيراً إلى تسجيل الوزارة 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي الحالات إلى 392 حالة، بينها 16 حالة تماثلت للشفاء.
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