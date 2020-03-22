إغلاق المحلات التجارية “غير الضرورية” بدءاً من اليوم لمواجهة فيروس كورونا!

أوضحت مصادر مساء اليوم أن الجهات المختصة في المملكة بصدد تعميم قرارٍ بإغلاق كافة المحلات التجارية غير الضرورية في البلاد.

وأفادت المصادر أن ذلك القرار سيتم تطبيقه من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًّا، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.

ولفتت المصادر إلى أن القرار سيستثني المنشآت الحيوية مثل “محال المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود”، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بحسب صحيفة “المرصد”.