هدف: 10 منصات للحصول على خدمات الصندوق عن بعد

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مبادراته التي أطلقها للتمكين عن بعد، وذلك تزمنًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تباشرها مختلف الجهات ذات الصلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الصندوق عبر «تويتر»، أن المستفيدين يمكنهم الحصول على خدمات الصندوق عبر منصاته التي تشمل «برنامج تسعة أعشار، منصة دروب، برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، برنامج قرة، بوابة طاقات، برنامج وصول، منصة شبل، أكاديمية هدف للقيادة، برنامج تمهير، الشهادات المهنية الاحترافية.

اقرأ أيضا

هدف: استمرار برنامج تمهير مع إلزام المنشآت والأفراد باتباع تعليمات الوقاية من كورونا

«هدف» يخصص 5.3 مليار ريال لدعم وتمكين القطاع الخاص في مواجهة «كورونا»

