«هدف» يدعو الباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت للاستفادة من خدمات «طاقات» الإلكترونية

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية لبوابة العمل الوطنية «طاقات»، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا. وتشتمل البوابة الوطنية للعمل «طاقات» على مسارات دعم التأهيل والتدريب، لتمكين القوى البشرية في سوق العمل، ويمكن الاستفادة منها: https://www.taqat.sa وتتيح بوابة «طاقات» لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن كفاءات وطنية مؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم، وتضم خدمات متكاملة تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، فضلًا عن إدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وخدمات إدارة قنوات التوظيف‪. Advertisements اقرأ أيضا هدف: استمرار برنامج تمهير مع إلزام المنشآت والأفراد باتباع تعليمات الوقاية من كورونا «هدف» يخصص 5.3 مليار ريال لدعم وتمكين القطاع الخاص في مواجهة «كورونا»

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