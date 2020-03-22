الصحة: أعراض كورونا قد لا تأتي مجتمعة

أكدت وزارة الصحة أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، لا يشترط أن تأتي مجتمعة.
وأضافت الوزارة، عبر «تويتر»، أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد تتضمن ظهورًا مفاجئًا لأحد من الأعراض النمطية للفيروس وهي: حمى، سعال، ضيق بالنفس، ولا يشترط لها أن تأتي مجتمعة.
وتابعت الوزارة أن أعراض الإصابة بالفيروس أحيانًا تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة «محمد العبد العالي»، أمس السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392 شخصًا. مشيرًا إلى أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16 حالة، بينما كان متوسط أعمار المصابين 43 عامًا.
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