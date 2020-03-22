الصخري: أجواء مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع المهتمّ بالأحوال الجوية «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، اليوم الأحد، رياحًا متوسطة السرعة، قد تثير الأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة. مشيرًا إلى أن الحالة تشمل أجزاء من دول الخليج العربي.

وقال الصخري -عبر «تويتر»-: «نهار ومساء اليوم الأحد ٢٧ رجب/ ٢٢ مارس، يُتوقع -بإذن الله- رياح متوسطة السرعة قد تثير الأتربة والغبار نواحي رفحاء ولينة والكويت وحفر الباطن والصمان والدهناء».

وأضاف أن الحالة تشمل «أجزاء أخرى من منطقتي الشرقية والرياض، بالإضافة إلى جنوب الرياض، وكذلك الربع الخالي وأجزاء من دول الخليج العربي والله أعلم».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية) يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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