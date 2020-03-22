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الحصيني يتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم في عدد من مناطق المملكة

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توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، مزيدًا من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة عدد من مناطق المملكة.

وقال الحصيني –عبر «تويتر»- إن درجات الحرارة سجّلت انخفاضًا الساعة 6:30 صباح اليوم الأحد، بينما تكونت السحب الرعدية الممطرة على المنطقة الشرقية ونجران، وامتدت إلى دولة الكويت والربع الخالي وسلطنة عمان واليمن.

وتابع الحصيني: إن انخفاض الحرارة ملموس على المنطقة الشمالية؛ حيث تسجل طريف 3 درجات، والرياض 16 درجة، ومن المتوقع مزيد من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على الغربية الوسطى والشرقية والغبار.

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