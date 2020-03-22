الحصيني يتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم في عدد من مناطق المملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، مزيدًا من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة عدد من مناطق المملكة.
وقال الحصيني –عبر «تويتر»- إن درجات الحرارة سجّلت انخفاضًا الساعة 6:30 صباح اليوم الأحد، بينما تكونت السحب الرعدية الممطرة على المنطقة الشرقية ونجران، وامتدت إلى دولة الكويت والربع الخالي وسلطنة عمان واليمن.
وتابع الحصيني: إن انخفاض الحرارة ملموس على المنطقة الشمالية؛ حيث تسجل طريف 3 درجات، والرياض 16 درجة، ومن المتوقع مزيد من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على الغربية الوسطى والشرقية والغبار.
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