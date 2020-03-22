«المرور» يوضح آلية توصيل رخصة القيادة إلى المنزل

أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية تسليم رخص القيادة بالتزامن مع قرار تعليق العمل بالمكاتب للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم تقديم طلب عن طريق بوابة (أبشر)، وبعد ذلك يتم إيصالها للمستفيد في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه على «تويتر» قال فيه: «السلام عليكم أنا جددت رخصة قيادة وين استلمها خصوصًا المكاتب المرور مغلقة وشكرا؟»

وقال «المرور السعودي»: «مرحبًا بك، بإمكانك طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل). نشكر تواصلك».

وكانت الإدارة العامة للمرور دَعَت جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، دون الحاجة للمراجعة الميدانية، وذلك بعد تعليق كل الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة منذ الاثنين 17 مارس الجاري، ولمدة 16 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

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