هل يمكن تعديل بيانات حساب المواطن لراتب المبتعث خارج المملكة؟

أكد برنامج حساب المواطن، أن رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج، متاح فقط داخل المملكة العربية السعودية، حال الرغبة في تحديث البيانات.
جاء ذلك ردًا من البرنامج على تساؤل تلقَّاه من أحد المستفيدين قال فيه، أرغب في تحديث راتبي؛ حيث إنني خارج المملكة ومبتعث في بريطانيا ولا أستطيع الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج، ما الحل؟.
وقال البرنامج: إنَّ رابط البوابة الإلكترونية متاح فقط داخل المملكة العربية السعودية.
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