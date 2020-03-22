الخضيري يوضح أهمية تقليم الأظافر للوقاية من كورونا

أكّد الباحث المتخصص في أمراض السرطان، الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأحد، على أهمية تقليم الأظافر لمكافحة الأمراض واتقائها، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد.

وقال الخضيري -عبر حسابه على موقع «تويتر»-: «تقليم الأظافر من الأمور المهمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية WHO، ومركز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكي CDC، للحفاظ على نظافة اليدين Hand Hygiene».



وكان الخضيري قد أوضح أهمية تناول مضادات الأكسدة لمواجهة مخاطر الأمراض الفتاكة، المستجد. مشيرًا إلى أهمية تناول الأغذية الغنية بفيتامين (سي)، مثل الليمون والبرتقال، والشاي الأخضر، إضافة إلى الثوم والبصل والحبة السوداء واللبان والعسل.



وأكد الخضيري، أن الأغذية بشكل عامّ، بما فيها الورقيات والفاكهة، تقوي جهاز المناعة وتجعل الإنسان جاهزًا ومستعدًّا لمكافحة أية أمراض وليس كورونا فقط.

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