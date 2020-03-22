السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في التشيك إلى 1047 حالة



براج 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في التشيك إلى 1047 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التشيكية بأنها سجلت 158 إصابة جديدة أمس، فيما تعافى ستة أشخاص من المرض ولم تحدث أي وفيات.

وأشارت إلى أن العاملين في القطاع الصحي فحصوا 15584 شخصًا حتى يوم أمس.

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11:51ت م

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