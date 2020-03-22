السعودية اليوم / سريلانكا تحظر قدوم جميع طائرات وسفن الركاب إليها بسبب الفيروس المستجد



كولومبو 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

فرضت السُلطات السريلانكية اليوم، حظرًا على دخول جميع الطائرات وسفن الركاب إلى البلاد، في محاولة أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). مؤكدةً أن الحظر لن يتم تغييره لأي ظرف.

وأشارت في بيان لها أنها سمحت لشركات الطيران بتشغيل رحلات المغادرة، مما يمكِّن السائحين من مغادرة سريلانكا، واستخدام المطار كنقطة عبور، كما تم السماح لسفن الركاب بالدخول دون النزول في الميناء.

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11:45ت م

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