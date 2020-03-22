السعودية اليوم / رومانيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد



بوخارست 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت الحكومة الرومانية اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وتعود لرجل يبلغ من العمر 67 عامًا كان مصابًا بالسرطان بمستشفى بمدينة كرايوفا.

كما سجلت 367 إصابة بالفيروس حتى الآن، وأعلنت حالة الطوارئ في 16 مارس الجاري.

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11:39ت م

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