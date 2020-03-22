السعودية اليوم / الهند تفرض حظرًا للتجوال مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد إلى 324 إصابةً



نيودلهي 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

فرضت الهند حظر تجوال في مختلف أنحائها بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إن حالات الوفاة سجلت بواقع اثنتين بولاية ماهاراشترا وحالة واحدة في ولايات دلهي والبنجاب وكارناتاكا.

وأبانت السُلطات الأمنية من جهتها أن فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يهدف إلى دفع المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم في إطار جهود احتواء انتشار فيروس ( كوفيد 19 ).

وألغت السلطات المعنية بالهند كل خدمات قطارات الركاب حتى 31 مارس الجاري.

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11:32ت م

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