السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.

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11:09ت م

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