السعودية اليوم / كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد



هافانا 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أرسلت كوبا فريقًا من 52 طبيبًا وممرضًا بينهم من شارك في مكافحة حمى إيبولا في إفريقيا إلى إيطاليا من أجل تقديم العون في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوجه الفريق الطبي الذي وصل إيطاليا أمس إلى منطقة لومبارديا الأكثر تضررًا من الفيروس في إيطاليا خلال شهر واحد.

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10:00ت م

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