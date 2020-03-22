شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن...انعدام للكمامات في إب وصفقة بين قيادات حوثية وتجار لبيعها بالسوق السوداء والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020 انعدمت الكمامات في محافظة إب، وسط اليمن، فيما كشفت مصادر محلية عن صفقة بين قيادات حوثية وتجار لبيعها بالسوق السوداء.

وأفادت المصادر، بانعدام وإختفاء للكمامات بمدينة إب ومختلف مديريات المحافظة. Advertisements وتحدثت المصادر، عن إخفائها إثر صفقة بين قيادات حوثية وتجار أدوية لبيعها في السوق السوداء بمبالغ خيالية. وكان مسافرون من إب قد علقوا في نقاط الحوثي بكلية رداع بمحافظة البيضاء بحجة مجابهة "كورونا" وسط مطالبات واسعة بنقلهم لمحاجر صحية تتوفر فيها وسائل الحجر الصحي والتغذية وأبسط مقومات الحياة. وتحتجز ملشيا الحوثي آلاف المسافرين من إب ومعهم اطفالهم ونساؤهم في نقاطها المسلحة بمحافظة البيضاء لساعات طويلة وسط معاناة كبيرة وافتقار لأدنى الخدمات والمتطلبات الأساسية.

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