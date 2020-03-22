السعودية | إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تساند جهود “الصحة” في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (COVID19)

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض سخرت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كافة الامكانات للمحافظة على صحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

وبدأت الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التى تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “Covid19″، بتجهيز مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وذلك لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأولي وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

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