الفلبين تسجل 6 حالات وفاة و73 إصابة جديدة بـ كورونا

2020-03-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالةً.

وأعلنت أيضًا عن ست حالات وفاة بالفيروس المستجد ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 شخصًا.

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وتخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفاً.

وفي إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تأثراً بالفيروس، تخطّت حصيلة الوفيات خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد. علماً أن أول وفاة بالفيروس على الأراضي الإيطالية سجّلت قبل شهر.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت وقف “كلّ الأنشطة الإنتاجيّة” التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

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