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قالت كوبا إنها أرسلت فريقًا من الأطباء والممرضات إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، بناء على طلب منطقة لومباردي أكثر المناطق تضررًا من الفيروس.
وأرسلت كوبا "جيوشًا من أصحاب المعاطف البيضاء" إلى مناطق كوارث في شتى أنحاء العالم وخاصة الدول الفقيرة منذ ثورتها في 1959.
ووفق "رويترز"، كان الأطباء الكوبيون في طليعة مكافحة الكوليرا في هاييتي والإيبولا في غرب إفريقيا في 2010. ويمثل الفريق الكوبي المؤلف من 52 فردًا، أول مرة ترسل فيها كوبا فريق طوارئ إلى إيطاليا وهي إحدى أغنى دول العالم.
وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الخارج. وأرسلت هافانا فرقًا لحليفتيها الاشتراكيتين فنزويلا ونيكاراجوا، بالإضافة إلى جاميكا وسورينام وجرينادا.
كوبا فيروس كورونا الجديد
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 10:45 AM
بناء على طلب منطقة لومباردي أكثر المناطق تضررًا من فيروس كوروناكوبا تُرسل فريقًا من الأطباء والممرضات إلى خط النار.. صوب إيطاليا
قالت كوبا إنها أرسلت فريقًا من الأطباء والممرضات إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، بناء على طلب منطقة لومباردي أكثر المناطق تضررًا من الفيروس.
وأرسلت كوبا "جيوشًا من أصحاب المعاطف البيضاء" إلى مناطق كوارث في شتى أنحاء العالم وخاصة الدول الفقيرة منذ ثورتها في 1959.
ووفق "رويترز"، كان الأطباء الكوبيون في طليعة مكافحة الكوليرا في هاييتي والإيبولا في غرب إفريقيا في 2010. ويمثل الفريق الكوبي المؤلف من 52 فردًا، أول مرة ترسل فيها كوبا فريق طوارئ إلى إيطاليا وهي إحدى أغنى دول العالم.
وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الخارج. وأرسلت هافانا فرقًا لحليفتيها الاشتراكيتين فنزويلا ونيكاراجوا، بالإضافة إلى جاميكا وسورينام وجرينادا.
، كوبا تُرسل فريقًا من الأطباء والممرضات إلى خط النار.. صوب إيطاليا ،
المصدر : الخليج 365
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