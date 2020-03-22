، "صحيفة كويتية": إحصاءات الصحة تبرئ المصريين من شائعات كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إصابة وحيدة لشخص قادم من القاهرة ضمن 25 حالة لـ8 جنسيات مختلفة

قالت صحيفة كويتية اليوم: إن الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة الكويتية برّأت المقيمين المصريين من احتمال نقلهم لفيروس كورونا، بعدما دحضت الأرقام الواردة فيها كل الشائعات التي تم ترويجها خلال الفترة الأخيرة، عن تسبب القادمين من مصر في نقل فيروس كورونا للبلاد.

وأفادت صحيفة "الرأي" بأن آخر طائرة وصلت من مصر في 6 مارس الجاري، ومع مرور 14 يومًا (فترة الحضانة الافتراضية للفيروس)، دون تسجيل سوى إصابة واحدة لمقيم مصري قادم من بلاده؛ فإن ذلك يدحض كل الشائعات التي راجت عن المقيمين المصريين واحتمال نقلهم الفيروس إلى الكويت.

وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة أن 25 حالة من الحالات الـ176 المصابة بفيروس «كورونا» المستجد المسجلة حتى أمس، تعود إلى مقيمين من 8 جنسيات، هي المصرية واللبنانية والفلبينية والإسبانية والهندية والسودانية والأمريكية والصومالية.

وتتوزع حالات الإصابة بين الجنسيات الوافدة بواقع 12 حالة بين أبناء الجالية المصرية ترتبط 10 منها بالسفر إلى جمهورية أذربيجان، وواحدة مخالطة لمواطن كويتي قادم من المملكة المتحدة وأخرى لشخص قادم من مصر.

وهناك 3 حالات إصابة بين أبناء الجالية اللبنانية (حالتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى سويسرا)، و3 حالات أيضًا بين أبناء الجنسية الفلبينية، جميعها من العمالة المنزلية المرتبطة بمخالطة مواطنين قادمين من المملكة المتحدة.

وتضم الحالات أيضًا، اثنتين من الجنسية الإسبانية ترتبط إحداهما بالسفر إلى إسبانيا، والأخرى بالسفر إلى المملكة المتحدة، واثنتين من الجنسية الهندية ترتبط إحداهما بمخالطة مقيم قادم من أذربيجان، والأخرى بمخالطة مواطن قادم من المملكة المتحدة.

وتوزعت حالات الإصابة الأخرى بمعدل حالة واحدة من الجنسية السودانية ترتبط بمخالطة القادم من أذربيجان، وحالة من الجنسية الأمريكية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة من الجنسية الصومالية مرتبطة بالسفر إلى سويسرا.وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد