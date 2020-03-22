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سجّلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) حالة؛ منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.
وتهيب "الصحة" بالجميع التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.فيروس كورونا الجديد
سلطنة عُمان تسجل 3 حالات "كورونا" جديدة والإجمالي 55وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-22
سجّلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) حالة؛ منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.
وتهيب "الصحة" بالجميع التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:58 AM
أهابت بمواطنيها التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات
سجّلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) حالة؛ منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.
وتهيب "الصحة" بالجميع التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.
، سلطنة عُمان تسجل 3 حالات "كورونا" جديدة والإجمالي 55 ،
المصدر : الخليج 365
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