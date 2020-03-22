، "كانوا يشعرون بذلك" .. طلبات ضحايا كورونا "قبل الرحيل" ولحظات تكسر القلوب ،

محمد بن مسعود - الدمام - طبيبة إيطالية تروي مشاهد مؤلمة لمرضى وهم يحتضرون: السيناريو تكرّر كثيراً

وصفت طبيبة تعمل في مستشفى بمدينة ميلانو- شمالي البلاد، لحظات تكسر القلوب لمرضى فيروس كورونا المستجد، الذين تدهورت حالتهم كثيراً إلى أن فارقوا الحياة، ووسط ما يبدو أنها أسوأ أزمة في تاريخ إيطاليا الحديث.

قالت الطبيبة فرانشيسكا كورتيلارو؛ في حديث لصحيفة "الجورنالي" التي تصدر في ميلانو، إن كثيراً من المرضى كانوا يتوسلون رؤية أحبائهم للمرة الأخيرة، بعدما أيقنوا أنهم على وشك الموت.

وأضافت أن "الأمر المؤلم هو مشاهدة المرضى يحتضرون أمامك، وأن تستمع لهم وهم يتوسلون إليك أن تساعدهم حتى يقولوا وداعاً لأحبائهم".

وعندما يقترب المرضى من الموت "كانوا يشعرون بذلك"، حسبما تقول فرانشيسكا.

ووفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز" بذلت الطبيبة الإيطالية قصارى جهدها من أجل مساعدة امرأة مُسنة كانت حالتها حرجة، لكن المريضة طالبت الطبيبة بمساعدتها على إجراء مكالمة هاتفية مع حفيدتها، لتقول لها "وداعاً".

وبعد وقت قصير رحلت الجدة الإيطالية متأثرة بفيروس كورونا، الذي قضى على حياة آلاف الإيطاليين غيرها.

وقالت فرانشيسكا؛ إن هذا السيناريو "تكرّر كثيراً معها"، حيث ساعدت المرضى قبل موتهم على إجراء مكالمات مع أحبتهم.

وأصبحت إيطاليا منذ الأسبوع الماضي الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، متجاوزة الصين؛ بؤرة الفيروس، حتى أصبح يُطلق عليها "مقبرة كورونا الأولى في العالم".

وسجّلت إيطاليا، السبت فقط، 793 حالة وفاة من جرّاء الفيروس، الذي يُعرف أيضا بـ"كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية؛ ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس هناك إلى أكثر من 5 آلاف.

أما عدد الإصابات فوصل إلى نحو 53 ألفاً؛ الأمر الذي يضغط كثيراً على القطاع الطبي في البلاد.

وكان تقرير لشبكة "سكاي نيوز" قد سلّط الضوء على الأوضاع المأساوية في مدينة بيرغامو المجاورة- شمالي إيطاليا، التي تعد "المدينة الموبوءة" الأكبر في البلاد، لكثرة الإصابات بها.

واضطر المستشفى الرئيس إلى تحويل عديد من أقسامه إلى وحدات عناية مركزة، خاصة أن زيادة أعداد المصابين بالفيروس لا تتوقف.

وافترش عددٌ من المصابين ممرات المستشفى التي ضاقت أقسامها بضحايا فيروس كورونا، بحثاً عن أنابيب الأكسجين لكي تمدهم بالهواء الذي تتعطش له رئاتهم المعتلة.فيروس كورونا الجديد