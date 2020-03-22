، "يسرنا أن نعلنها سلبية" .. نائب "ترامب" وزوجته خاليان من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - توضيح رسمي عقب كشف البيت الأبيض إصابة أحد موظفي مكتبه بالفيروس

أكدت نتائج فحوص فيروس كورونا، خلو نائب الرئيس الأمريكي وزوجته من الإصابة؛ وذلك بعدما كشف البيت الأبيض، أمس الأول الجمعة، عن إصابة أحد موظفي مكتب مايك بنس؛ بالفيروس.

وذكرت كاتي ميللر؛ السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي بينس؛ مساء أمس السبت، عبر حسابها في "تويتر"، نتائج فحوص مايك بينس؛ وزوجته، التي أثبتت خلوهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت: "يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار "كوفيد-19" سلبية لكل من نائب الرئيس والسيدة كارين بينس".فيروس كورونا الجديد