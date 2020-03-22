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أكدت نتائج فحوص فيروس كورونا، خلو نائب الرئيس الأمريكي وزوجته من الإصابة؛ وذلك بعدما كشف البيت الأبيض، أمس الأول الجمعة، عن إصابة أحد موظفي مكتب مايك بنس؛ بالفيروس.
وذكرت كاتي ميللر؛ السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي بينس؛ مساء أمس السبت، عبر حسابها في "تويتر"، نتائج فحوص مايك بينس؛ وزوجته، التي أثبتت خلوهما من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت: "يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار "كوفيد-19" سلبية لكل من نائب الرئيس والسيدة كارين بينس".فيروس كورونا الجديد
"يسرنا أن نعلنها سلبية" .. نائب "ترامب" وزوجته خاليان من "كورونا"خالد علي الخليج 365 2020-03-22
أكدت نتائج فحوص فيروس كورونا، خلو نائب الرئيس الأمريكي وزوجته من الإصابة؛ وذلك بعدما كشف البيت الأبيض، أمس الأول الجمعة، عن إصابة أحد موظفي مكتب مايك بنس؛ بالفيروس.
وذكرت كاتي ميللر؛ السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي بينس؛ مساء أمس السبت، عبر حسابها في "تويتر"، نتائج فحوص مايك بينس؛ وزوجته، التي أثبتت خلوهما من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت: "يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار "كوفيد-19" سلبية لكل من نائب الرئيس والسيدة كارين بينس".
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:33 AM
توضيح رسمي عقب كشف البيت الأبيض إصابة أحد موظفي مكتبه بالفيروس
أكدت نتائج فحوص فيروس كورونا، خلو نائب الرئيس الأمريكي وزوجته من الإصابة؛ وذلك بعدما كشف البيت الأبيض، أمس الأول الجمعة، عن إصابة أحد موظفي مكتب مايك بنس؛ بالفيروس.
وذكرت كاتي ميللر؛ السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي بينس؛ مساء أمس السبت، عبر حسابها في "تويتر"، نتائج فحوص مايك بينس؛ وزوجته، التي أثبتت خلوهما من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت: "يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار "كوفيد-19" سلبية لكل من نائب الرئيس والسيدة كارين بينس".
، "يسرنا أن نعلنها سلبية" .. نائب "ترامب" وزوجته خاليان من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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