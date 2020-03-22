شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: 3 أعراض اذا شعرت بها فأعزل نفسك حالا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، الجميع بضرورة عزل أنفسهم فوراً في حال شعورهم بحرارة أو كحة أو ضيق في التنفس.
وشدد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة البقاء في المنزل، مؤكدًا أن ذلك يعد أقوى سلاح لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
من جهتهم، تفاعل عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر مع تغريداته، وأعادوا تداولها على نطاق واسع.
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