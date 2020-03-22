شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيارة تسير بسرعة جنونية داخل حي سكني بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل مركز أمانة منطقة الرياض 940 شكوى من مواطن رصد، في مقطع فيديو، سير مركبة بسرعة جنونية، في إحدى الأحياء السكنية.

وذكر المواطن أن المركبة تابعة للبلدية، وسارت بسرعة جنونية داخل حي سكني، مناشدًا المركز بالتحقق حول الأمر.

من جهته، تفاعل المركز مع شكوى المواطن، حيث طلب منه تحديد الموقع واسم الحيّ والشارع ورقم الاتصال حتى يتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم.