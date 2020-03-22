شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة جرف سيول وادي الحياة لـ «شيول» في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):كشف مقطع فيديو، عن لحظة جرف معدة حفر كبيرة "شيول" بواسطة السيول الجارفة في وادي الحياة الواقع بين منطقتي جازان وعسير.
وتبين من الفيديو، مكان "الشيول" حيث طمرتها السيول بالكامل، ليتضح أنه كان متوقفًا بالوادي قبل وصول السيل، وجرفه التيار إلى فتحات العبارات، ثم طمره في الطين كليًا، وباشرت المعدات الحفر من أجل استخراجه.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول أمطار رعدية، اليوم الأحد، مع فرصة لتكون الضباب على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان وعسير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة جرف سيول وادي الحياة لـ «شيول» في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.