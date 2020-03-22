شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة جرف سيول وادي الحياة لـ «شيول» في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة جرف معدة حفر كبيرة "شيول" بواسطة السيول الجارفة في وادي الحياة الواقع بين منطقتي جازان وعسير.

وتبين من الفيديو، مكان "الشيول" حيث طمرتها السيول بالكامل، ليتضح أنه كان متوقفًا بالوادي قبل وصول السيل، وجرفه التيار إلى فتحات العبارات، ثم طمره في الطين كليًا، وباشرت المعدات الحفر من أجل استخراجه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول أمطار رعدية، اليوم الأحد، مع فرصة لتكون الضباب على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان وعسير.