بالصور.. ضبط مواقع مخالفة للاشتراطات البلدية بجنوب طريق الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت بلدية غرب الدمام عددًا من المواقع المخالفة للاشتراطات البلدية بجنوب طريق الرياض . ضبطت بلدية غرب الدمام عددًا من المواقع المخالفة للاشتراطات البلدية بجنوب طريق الرياض . وأكدت البلدية أنه إدارة الخدمات، وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، أغلقت المواقع المخالفة. ونوهت بأن ذلك يأتي ضمن حملاتها لتحسين المشهد الحضري، وحملة الرقابة البلدية على المناطق الصناعية. Advertisements

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