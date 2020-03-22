هبوط أسعار النفط والخام الأميركي يتكبد أكبر خسارة منذ عام 1991

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تكبدت أسعار الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بلغت 29 بالمئة، هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991. ونزل خام برنت 20 بالمئة. وتراجع كلا خامي القياس لأربعة أسابيع متتالية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولارا للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي تسليم ابريل نيسان 2.69 دولار أو 10.7 بالمئة لتغلق على 22.53 دولارا للبرميل.
وأغلق عقد الخام الأمريكي الأنشط تسليم أيار 3.28 دولار أو 12.7 بالمئة على 22.63 دولارا.
وفقد الخام الأمريكي نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين، وهبط برنت حوالي 40 بالمئة، مع تقلص الطلب بسبب الجائحة بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.
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