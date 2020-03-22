258 جولة للتجارة للتأكد من وفرة السلع في القطيف

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 258 جولة تفتيشية بمحافظة القطيف، أمس الجمعة؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون ومباشرة بلاغات المغالاة في أسعار المنتجات وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.

شملت جولات التجارة، القطيف، سيهات، عنك وصفوى والقرى والضواحي التابعة لها القديح، العوامية، البحاري، أم الساهك، أم الحمام، أبو معن، الأوجام، الجش، الخويلدية، الجارودية، حلة محيش، التوبي، الملاحة، النابية، بالإضافة إلى جزيرة تاروت والقرى التابعة لها دارين، سنابس، الربيعة، الدخل المحدود، فريق الأطرش، الديرة، الزور.

واستهدفت الجولات الرقابية مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود، حيث أظهرت جودة ووفرة في المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

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ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: هنا أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.



