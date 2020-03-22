ما الذي يجب عليك فعله تجاه الشخص المعزول في المنزل؟

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نشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو تضمن ما يجب على كل منا فعله تجاه شخص معزول طبيا في المنزل، وذلك بمساعدته باتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية فيما يتعلق بالأدوية والرعاية، وتوفير الاحتياجات الأساسية في المنزل وتقديم الدعم له.
وأوضح الفيديو أنه في حال ظهور أعراض المرض يجب إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية، مع منع الزائرين ممن ليست لديهم حاجة أساسية من المنزل، والتأكد أن المساحات المشتركة في المنزل تتمتع بتدفق هواء جيد مثل المكيف، أو النافذة المفتوحة إذا سمح الطقس بذلك.
وبيّن أن على المعزول ارتداء الكمامة عندما يكون بالقرب من آخرين، فإذا لم يتمكن من ارتدائها فيجب على المرافق له أن يرتديها، مع التخلص من الكمامات والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة.
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