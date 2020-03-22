غير الحمى والسعال .. عارض جديد لـ كورونا !

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أصبح من المعلوم أن فيروس كورونا المستجد يسبب الحمى والسعال وضيق التنفس وصولًا إلى مشاكل في الرئتين، غير أن اختصاصيين يحذرون حاليًّا من عارض آخر متصل بكوفيد-19 يكمن في فقدان حاسة الشم.

ولاحظ أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الأيام الأخيرة ازديادًا في حالات فقدان الشم، وفق ما أفاد نائب وزير الصحة الفرنسي، جيروم سالومون، لدى عرضه التقرير اليومي بشأن الفيروس في فرنسا، بحسب “العربية”.

ولفت سالومون إلى أن هذه الحالات تتمثل في “فقدان مفاجئ” للشم من دون انسداد في الأنف، حتى إنها تترافق أحيانًا مع فقدان حاسة التذوق.

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وقد تحصل حالات فقدان الشم التي كشف عنها مصابون بكوفيد- 19 بصورة معزولة أو مع أعراض أخرى متصلة بالفيروس.

وأشار جيروم سالومون إلى أنه في حالات فقدان الشم “يجب الاتصال بالطبيب المعالج وتفادي التطبيب الذاتي من دون استشارة خبراء”.

غير أن هذه الظاهرة لا تزال نادرة نسبيًّا، وهي تسجل عمومًا لدى المرضى اليافعين ممن يظهرون أشكالًا غير متقدمة من المرض، بحسب المسؤول في وزارة الصحة.

وكانت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة في فرنسا وجهت نداء بشأن ازدياد هذه الحالات، جرت مشاركته من جانب أطباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

