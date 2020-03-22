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وجه د. أحمد محمد العيسى، استشاري أمراض الجلدية، نصيحة مهمة في حال استلام أي طلبات أو أغراض من خارج المنزل.
وقال العيسى: “نصيحة مهمة.. إذا أحضرت أغراضاً للمنزل أو طلبتم طلبية فيفضل استلامها مرتدياً القفاز والتخلص من كل الأكياس وتنظيف المحتوى قبل إدخاله وغسل اليدين بعدها احتياطاً”.
وكانت وزارة الصحة قد وجهت في وقت سابق نصائح مهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ومنها:
1- غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام
2- تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس
3- طهي اللحوم والبيض جيداً
4- تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرض
كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من كورونا .. نصيحة عند استلام طلبات من خارج المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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