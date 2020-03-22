ما هي المدة التي يستغرقها حساب المواطن للتحقّق من أهلية المستفيد؟

أوضح «حساب المواطن» بأنه في حال تقديم طلب للتسجيل في البرنامج، بعد تاريخ 10 مارس سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد ضمن دورة الأهلية لشهر «مايو». مشيرًا إلى أنه إذا انطبقت على المتقدم معايير الاستحقاق سيشمله الدعم».

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: كم يوم لكي يتم التحقق من دراسة الأهلية بحساب المواطن؟».

وقال حساب المواطن: «أهلًا بك، في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ "10 مارس" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية)، ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو"، نسعد بخدمتك».

وكان برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفي معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع». كما بلغ إجمال التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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