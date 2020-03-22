الأرصاد: رياح سطحية نشطة الأحد على خمس مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تعرُّض خمس مناطق بالمملكة إلى رياحٍ سطحيةٍ نشطة تؤثّر على الرؤية الأفقية، خاصة في الأماكن المفتوحة والطرق السريعة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في بيانٍ للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أنَّ منطقة عسير «بيشة– تثليث»، تشهد رياحًا سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة أتربة تؤثّر على الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة- المويه- تربة– رنية»، نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

فيما تشهد منطقة الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا– طبرجل»، رياحًا نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

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وبحسب الهيئة تتعرَّض منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة- رفحاء- طريف– عرعر» إلى رياح مثيرة للأتربة تؤدّي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

كما تشهد منطقة نجران «بدر الجنوب- ثار- حبونا- خباش- شرورة- نجران- يدمة» أمطارًا رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

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