تحذير من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة على الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، أمس السبت، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 12 من اليوم الأحد.