أمانة جدة تفتش أكثر من 7 آلاف منشأة وتضبط 264 مخالفًا

قامت أمانة جدة، ممثلة في اللجان الميدانية، أمس السبت، بحملات تفتيش شملت 7065 منشأة تجارية، نتج عنها 264 منشأة مخالفة طبقت بحقها الأنظمة واللوائح.

وكانت اللجان التفتيشية وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، قامت بحملات تفتيش على 3046 مطعمًا وخالفت 137 مطعما غير ملتزم، و2659 صالون حلاقة وخالفت 98 صالونا غير ملتزم، و378 مركزًا تجاريًا وأماكن تجمعات وخالفت 7 منها غير ملتزمة بالتعليمات، و558 مقهى خالفت منها 22 غير ملتزمة بالتعليمات، و159 قصر أفراح جميعها ملتزمة بالتعليمات التي شملت الإغلاق.

كما شكرت الأمانة المواطنين على تعاونهم معها وتؤكد على جميع المنشآت التجارية الالتزام بقرار الإغلاق واتباع تعليمات الدولة والوزارات ولن تتهاون الأمانة مع أي مخالف وستطبق على المنشأة الأنظمة واللوائح في حال المخالفة.