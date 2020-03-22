آل جابر يصفع الحوثي بتذكيره بتهديدات شقيقه بالانتقام من اليمنيين لأجل الخميني

وجه محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، صفعة لزعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي، بتذكيره بتهديدات أخيه «حسين» لليمنيين، ردا على تغريدة «توجيه من الله».

وقال آل جابر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل قتل الشعب اليمني والاعتداء على الجار توجيه من الله؟!.. بل هي توجيهات خامئني ونظامه لعبدالملك، فقد سبقه شقيقه حسين بتوضيح ذلك في العام 2003 م: اليمن نفسه شارك بأعداد كبيرة من الجيش ليحاربوا الإيرانيين، والإمام الخميني في العراق ولابد أن ينال اليمن والجيش اليمني عقوبة ما عمل».

ومارست قناة المسيرة في تغريدة لها تغييب عناصر التمرد الحوثي بقولها: «السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: خيار الشهيد القائد تميز بالمسؤولية، ولم ينطلق من هوى أو فراغ، ولم يكن الدافع إليه توجيهات من أحد، بل توجيهات من الله سبحانه وتعالى».