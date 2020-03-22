رفع السجّاد من الحرمين الشريفين للوقاية من فيروس كورونا

عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى رفع السجّاد من الحرمين الشريفين، في إطار جهودها وخططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.
جاء ذلك حرصًا من الرئاسة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.
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