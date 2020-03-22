بالصور.. تطبيق أقصى عقوبات ضد أصحاب 196 محلًّا تجاريًّا خالفوا قرار الإغلاق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء السبت، عن تطبيق العقوبات بحدها الأعلى ضد 196 محلًّا لمخالفة أصحابها قرار الإغلاق الاحترازي.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت الأمانة بيانًا قالت فيه: «لأن سلامتكم من أولوياتنا.. طبقنا العقوبات بحدها الأعلى على 196 محلًّا؛ لمخالفتها قرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية».
وأضافت الأمانة: «أحلنا ملاك هذه المحلات إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تطبيق أقصى عقوبات ضد أصحاب 196 محلًّا تجاريًّا خالفوا قرار الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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