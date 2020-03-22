بالصور.. تطبيق أقصى عقوبات ضد أصحاب 196 محلًّا تجاريًّا خالفوا قرار الإغلاق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء السبت، عن تطبيق العقوبات بحدها الأعلى ضد 196 محلًّا لمخالفة أصحابها قرار الإغلاق الاحترازي.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت الأمانة بيانًا قالت فيه: «لأن سلامتكم من أولوياتنا.. طبقنا العقوبات بحدها الأعلى على 196 محلًّا؛ لمخالفتها قرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت الأمانة: «أحلنا ملاك هذه المحلات إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم».

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