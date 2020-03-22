

سان سلفادور 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أمر رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة اليوم بعزل إجباري في المنزل للسكان لمدة 30 يومًا بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده الذي سجل ثلاث حالات إصابة دون وفيات.

وأعلن في كلمة بثت عبر التلفزيون الوطني "ابتداءً من مساء هذا اليوم يُفرض الحجر المنزلي الكامل على الأراضي السلفادورية لمدة 30 يومًا".

وذكر أن الاستثناءات على القرار تشمل الخروج لشراء الحاجيات والقطاعات الأساسية.

// انتهى //

09:52ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلفادور تفرض عزلًا إجباريًا لمدة 30 يومًا لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.