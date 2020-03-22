السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال العاصمة الكرواتية



زغرب 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال العاصمة الكرواتية زغرب.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، بينما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة على مقياس ريختر.

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09:52ت م

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