السعودية اليوم / تايلاند تسجل 188 إصابةً بفيروس كورونا المستجد



بانكوك 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت تايلاند 188 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية في تصريح صحفي اليوم إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 599 مصابًا منذ بداية تفشي الوباء.

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09:42ت م

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