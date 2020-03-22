السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد



مسقط 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹ ) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) خمسًا وخمسين حالة منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.

وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

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09:39ت م

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