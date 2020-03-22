السعودية اليوم / الصين تسجل 46 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا وست حالات وفاة



بكين 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية الصينية اليوم 46 إصابةً مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد ووفاة ست حالات.

وذكرت أن من بين الحالات الجديدة 45 حالةً قادمةً من خارج الصين وحالة عدوى واحدة فقط محليًا، مشيرةً إلى تعافي 504 من المصابين بفيروس ( كوفيد 19 ) وخروجهم من المستشفى، وبذلك يرتفع عدد المتعافين في الصين إلى 72 ألفًا و 244 حالةً.

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09:18ت م

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