السعودية اليوم / سنغافورة تُغلق حدودها



سنغافورة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أعلنت سنغافورة اليوم أنها ستحظر دخول زائريها لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية إن الدخول لغير المواطنين بدءاً من الساعة 59:11 من مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرةً إلى خطر متزايد لدخول حالات كوفيد - 19 .

يشار إلى أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في سنغافورة كان هناك 39 حالةً قادمةً من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريين عائدين من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة أن 80 في المئة من جميع الحالات التي تم تأكيدها مؤخرًا في الدولة المدينة قادمة من الخارج، نصفهم قادم من أوروبا.

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09:14ت م

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