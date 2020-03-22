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شكرا لقرائتكم الكلباني يحذر من نشر الشائعات: خذوا المعلومة من مصادرها الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكلباني يحذر من نشر الشائعات: خذوا المعلومة من مصادرها الرسمية
فرصة كبيرة جداً لكي نجتمع من جديد أسرياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقاً، من نشر الشائعات ناصحاً بعدم الانصياع لمثل هذه الشائعات التي يتم تداولها باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الإرجاف هو نشر الأخبار، وأحياناً تكون أخباراً مكذوبة وأخباراً مهولة خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الشيخ الكلباني “التوكل على الله هو بالأخذ بالأسباب وعلينا أن نحذر من الشائعات وأخذ المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية”.
وأضاف أن هذه فرصة كبيرة جداً لكي نجتمع من جديد أسرياً، وفرصة لنطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله.. وأنا خيركم لأهلي).تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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