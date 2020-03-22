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فرنسا تهدد بريطانيا بسبب فيروس كورونا
هددت بغلق الحدود بين البلدين
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشف تقرير صحفي أعدته صحيفة فرنسية أن فرنسا وجهت تهديداً لبريطانيا على وقع الوباء الذي ضرب معظم دول القارة.
وقالت صحيفة “ليبراسيو” الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون هدد بإغلاق حدود بلاده مع بريطانيا، إذا تقاعس رئيس وزرائها بوريس جونسون عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس.
وكان جونسون قد أمر الجمعة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية، في محاولة لاحتواء الانتشار المتسارع للمرض الذي يعرف أيضا بـ”كوفيد 19″، وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى إغلاقاً للبلاد.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في مكتب ماكرون، أن قرار جونسون جاء بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذاراً صباح الجمعة، مهدداً بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.
ونقل التقرير عن مسؤول في الأليزيه قوله: “اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر”.
وامتنع مكتب ماكرون عن التعليق عندما اتصلت به وكالة “رويترز”، فيما لم يكن لدى مكتب جونسون تعليق فوري على التقرير.
وقالت الحكومة البريطانية إنها تتحرك بناء على إرشادات مستشاريها العلميين، مع تعزيز جهودها للحد من تفشي المرض.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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