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شكرا لقرائتكم بالصور.. “المواطن” ترصد وفرة المواد الغذائية بـ جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالصور.. “متابعات الخليج 365” ترصد وفرة المواد الغذائية بـ جازان
في محافظة صامطة وأحد المسارحة والطوال
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
وثقت عدسة ” متابعات الخليج 365” اليوم توفر المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها في جميع المتاجر والمستودعات والسوبر ماركات في محافظة صامطة وأحد المسارحة والطوال بجازان بكميات كبيرة بالإضافة إلى عروض أسبوعية في بعض المتاجر.
وتحدث أحد عمال مستودعات صامطة لـ”متابعات الخليج 365” قائلاً ” إن المواد الغذائية متوفرة في جميع المتاجر والمستودعات في جازان وبمخزون كافٍ وتغطي حاجة المنطقة لفترات طويلة ولا توجد مبررات للتهافت عليها.
وأكد أحد المتسوقين قائلاً: إن المواد الغذائية متوفرة في جميع أسواق المنطقة والمتاجر وبأسعارها الطبيعية المعتادة، ناصحاً عدم التهافت على الشراء وتخزين المواد الغذائية والتقيد فقط بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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