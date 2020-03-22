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بالفيديو.. سياسيون ومشاهير أصيبوا بـ كورونا
الرئيس البرازيلي ورئيس البرتغال
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يفرق فيروس كورونا بين غني وفقير أو بين رئيس ومرؤوس أو حتى المشاهير والشخص العادي، ودليل ذلك قائمة مصابي فيروس كورونا والتي اشتملت على أسماء الزعماء والمشاهير ومنهم:
الرئيس البرازيلي جابيير بولسونارو ورئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو وزوجته، ووزيرة الصحة في بريطانيا نادين دوريس، وكذلك وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير.
كما أصيب عدد من الفنانين بفيروس كورونا ومنهم “النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو ، وتوم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، والممثل الشهير إدريس ألبا.
كما تعرض عدد من اللاعبين والمدربين في كرة القدم لفيروس كورونا ومنهم “باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلشي الإنجليزي”.
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